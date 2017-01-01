СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ 4Evac C500

Компания 4Evac (по-русски читается “форэвак”) выпустила совместимую со стандартом EN54 модульную систему голосового оповещения Compact 500 (C500), в которой используется топология глобальной сети. Система сертифицирована по соответствующим европейским стандартам, в том числе EN54-16: 2008, EN54-4: 2006, EN54-17: 2005, а также EN50130-4: 2011 и включает в себя автономный блок настенного управления, а также панели индикации тревожных сообщений, обеспечивающие распределение цифрового аудио на основе сетевого решения VACIE.

Применение : системы оповещения управления эвакуацией. Контакты компании 4evac