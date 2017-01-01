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RTS ВЫПУСКАЕТ ROAMEO
RTS ВЫПУСКАЕТ ROAMEO
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RTS Intercom Systems на выставке ISE 2017 продемонстрировала профессиональную беспроводную систему внутренней связи (интерком) ROAMEO.

ROAMEO основана на безлицензионном стандарте DECT и работает в защищенной полосе частот. Передача аудио обеспечивается в цифровой форме между носимыми на поясе беспроводными приёмо-передатчиками (“белтпэками”) и точками доступа.

Работающие как беспроводные номеронабиратели устройства ROAMEO можно интегрировать в проводные цифровые матрицы RTS и обращаться либо к отдельным лицам, либо к группам пользователей. Система состоит из поясного приёмо-передатчика TR-1800, точки доступа AP-1800 и аксессуаров, включающих зарядное устройство, "кобуру" и комплект для монтажа. Подключение к цифровой матрице выполняется одним кабелем Ethernet. Кроме того, система может быть “вписана” в стандартную ИТ-инфраструктуру.

Пользователи могут расширить зону покрытия путем добавления дополнительных точек доступа, в то время как дополнительные поясные устройства могут рассматриваться как часть проводной матричной системы внутренней связи. В зависимости от используемого аудиокодека пользователи могут выбирать между более высоким качеством передачи (G.722, полная пропускная способность) или более эффективным использованием РЧ-спектра с большим числом приёмо-передатчиков (G.726, узкая полоса).

ПРИМЕНЕНИЕ: организация систем служебной связи в коммерческих зданиях, ТВ-студиях, театрах, на концертных площадках, стадионах.

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