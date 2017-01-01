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SONY НАЧАЛА ВЫПУСК СИСТЕМЫ UC&C
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Одним из экспонатов стенда компании Sony на выставке ISE 2017 была система совместной работы Vision Exchange. Она обеспечивает возможности коллективного обсуждения и доступа, а также беспроводного обмена контентом с ноутбуков или планшетов. Присоединиться к обсуждению можно, добавив удалённое соединение с помощью опции Remote Communication (требуется лицензия). Она позволяет рабочим группам подключаться к другим регионам, используя стандартные системы видеоконференцсвязи. Система позволяет делиться контентом со своих собственных устройств (ноутбуки, планшеты и смартфоны), делать аннотации на изображениях или “белом экране” в режиме реального времени.

Продажи Sony Vision Exchange в Европе начнутся с июня 2017 г.

ПРИМЕНЕНИЕ: организация систем совместной работы (UC&C) в университетах, колледжах и корпоративных переговорных.

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