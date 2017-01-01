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ГИБКИЙ ДИСПЛЕЙ - НА ПРИНТЕРЕ!
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ФОТО: Курт Степниц (Kurt STEPNITZ). Чуан Ван (CHUAN Wang), доцент факультета инженерии Мичиганского университета, демонстрирует растяжимый электронный материал.
 
Исследователи из Мичиганского университета (США) разработали растягивающуюся интегральную схему, которая целиком выполнена с помощью стандартного струйного принтера. Потенциал изобретения (в плане экономии по сравнению с существующими, дорогими в производстве технологиями), достаточно велик.

"Очевидно, что затраты на производство гибкой электроники могут быть не больше, чем затраты на печать газет, - говорит Чуан Ван, доцент кафедры электротехники и вычислительной техники Мичиганского университета и глава исследовательской группы.  - Наши исследования вскоре позволят печатать дисплеи, легко растягиваемые до больших размеров, а также выпускать недорогую носимую электронику и мягкую робототехнику."

“Умная ткань” представляет собой многослойный материал, выполненный из наноматериалов и органических соединений; последние растворяют в жидкостях для получения электронных чернил, которые затем используются в обычном принтере; на нём-то и печатаются готовые устройства.

Из этих в полном смысле электронных чернил Ван и его команда успешно создали эластичный материал, электронную схему и органический светоизлучающий диод (OLED). Следующим шагом будет объединение схемы и OLED в единый пиксель, что, по оценкам Вана, займет от года до двух. После этого потенциал коммерциализации смарт-ткани намного вырастет.

Предполагается, что электронную ткань можно будет складывать, не разрушая. Это существенное преимущество по сравнению с нынешней «гибкой» электроникой, которую можно сгибать, но не складывать.

Подробное описание изобретения опубликовано в журнале ACS Nano.
 
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