ГИБКИЙ ДИСПЛЕЙ - НА ПРИНТЕРЕ!

ФОТО: Курт Степниц (Kurt STEPNITZ). Чуан Ван (CHUAN Wang), доцент факультета инженерии Мичиганского университета, демонстрирует растяжимый электронный материал.

Исследователи из Мичиганского университета (США) разработали растягивающуюся интегральную схему, которая целиком выполнена с помощью стандартного струйного принтера. Потенциал изобретения (в плане экономии по сравнению с существующими, дорогими в производстве технологиями), достаточно велик.





"Очевидно, что затраты на производство гибкой электроники могут быть не больше, чем затраты на печать газет, - говорит Чуан Ван, доцент кафедры электротехники и вычислительной техники Мичиганского университета и глава исследовательской группы. - Наши исследования вскоре позволят печатать дисплеи, легко растягиваемые до больших размеров, а также выпускать недорогую носимую электронику и мягкую робототехнику."





“Умная ткань” представляет собой многослойный материал, выполненный из наноматериалов и органических соединений; последние растворяют в жидкостях для получения электронных чернил, которые затем используются в обычном принтере; на нём-то и печатаются готовые устройства.





Из этих в полном смысле электронных чернил Ван и его команда успешно создали эластичный материал, электронную схему и органический светоизлучающий диод (OLED). Следующим шагом будет объединение схемы и OLED в единый пиксель, что, по оценкам Вана, займет от года до двух. После этого потенциал коммерциализации смарт-ткани намного вырастет.





Предполагается, что электронную ткань можно будет складывать, не разрушая. Это существенное преимущество по сравнению с нынешней «гибкой» электроникой, которую можно сгибать, но не складывать.





Подробное описание изобретения опубликовано в журнале ACS Nano.