МОДУЛЬ CLOUD: ВХОД С АУДИОПОТОКОМ

Выпущен настенный модуль удаленных входов BT-1FAW для использования с устройствами Cloud, оснащенными портом RJ45 Facility Port. BT-1FAW позволяет совместимым с Bluetooth портативным устройствам, таким как ноутбуки, планшеты и смартфоны, передавать аудиопоток по беспроводному каналу в модуль, а оттуда — в аудиосистему, установленную в той же зоне, что и модуль входов.

Для того, чтобы инсталлировать устройство, расположенный сзади разъем RJ45 соединяется с одним из портов хоста с помощью экранированного кабеля Cat 5 со стандартными разъемами RJ45 на каждом конце. По кабелю Cat 5 передается постоянный ток и балансный аудиосигнал. BT-1FAW направляет на хост-устройство моносумму (L + R) потокового аудио.

Новинка совместима с зонными микшерами Cloud Z4MK4 и Z8MK4, Z4MK3 и Z8MK3, Z4MK2 и Z8MK2, зонными микшерами-усилителями Cloud 46-120 и 46-120MEDIA, микшерами-усилителями Cloud 46-50 и 46-50T, а также мини-усилителями Cloud MA40F, MA40T и MA40E.

ПРИМЕНЕНИЕ: многозонные системы озвучивания помещений.