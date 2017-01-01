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МОДУЛЬ CLOUD: ВХОД С АУДИОПОТОКОМ
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Выпущен настенный модуль удаленных входов BT-1FAW для использования с устройствами Cloud, оснащенными портом RJ45 Facility Port. BT-1FAW позволяет совместимым с Bluetooth портативным устройствам, таким как ноутбуки, планшеты и смартфоны, передавать аудиопоток по беспроводному каналу в модуль, а оттуда — в аудиосистему, установленную в той же зоне, что и модуль входов.
 
Для того, чтобы инсталлировать устройство, расположенный сзади разъем RJ45 соединяется с одним из портов хоста с помощью экранированного кабеля Cat 5 со стандартными разъемами RJ45 на каждом конце. По кабелю Cat 5 передается постоянный ток и балансный аудиосигнал. BT-1FAW направляет на хост-устройство моносумму (L + R) потокового аудио. 
 
Новинка совместима с зонными микшерами Cloud Z4MK4 и Z8MK4, Z4MK3 и Z8MK3, Z4MK2 и Z8MK2, зонными микшерами-усилителями Cloud 46-120 и 46-120MEDIA, микшерами-усилителями Cloud 46-50 и 46-50T, а также мини-усилителями Cloud MA40F, MA40T и MA40E.
 
ПРИМЕНЕНИЕ: многозонные системы озвучивания помещений.
 
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InAVate Russian Edition 

Январь-Февраль 2017

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