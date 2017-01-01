ДВУХПОЛОСНАЯ ТОЧКА ДОСТУПА EXTRON

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Разработанная Extron Electronics для поддержки интенсивного сетевого трафика в бизнес-проектах точка доступа WAP 100AC монтируется в подвесные потолки и поддерживает новейшие беспроводные технологии, включая функционирование в двухполосном частотном диапазоне с функцией Band Steering (управление выбором частотного диапазона). Устройство обеспечивает высокую мощность передачи, поддерживает технологию MIMO с улучшенной чувствительностью при приёме и оборудовано четырьмя встроенными антеннами с высоким коэффициентом усиления. WAP 100AC также поддерживает технологию PoE+, которая позволяет устройству получать питание и данные по одному кабелю Ethernet. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ: предоставление устройствам с открытым приложением Extron Control доступа к беспроводной сети.
 
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СВЕЖИЙ НОМЕР

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InAVate Russian Edition 

Январь-Февраль 2017

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