ДВУХПОЛОСНАЯ ТОЧКА ДОСТУПА EXTRON

Разработанная Extron Electronics для поддержки интенсивного сетевого трафика в бизнес-проектах точка доступа WAP 100AC монтируется в подвесные потолки и поддерживает новейшие беспроводные технологии, включая функционирование в двухполосном частотном диапазоне с функцией Band Steering (управление выбором частотного диапазона). Устройство обеспечивает высокую мощность передачи, поддерживает технологию MIMO с улучшенной чувствительностью при приёме и оборудовано четырьмя встроенными антеннами с высоким коэффициентом усиления. WAP 100AC также поддерживает технологию PoE+, которая позволяет устройству получать питание и данные по одному кабелю Ethernet. ПРИМЕНЕНИЕ : предоставление устройствам с открытым приложением Extron Control доступа к беспроводной сети. Контакты компании Extron Electronics