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ИНТЕРАКТИВНАЯ 4К-ДОСКА GOOGLE
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Впервые анонсированная ещё в октябре 2016 интерактивная 4K-доска Google под названием Jamboard в мае поступит в продажу в США. Google Jamboard оборудована 55-дюймовым сенсорным экраном и поставляется с HD-камерой, WiFi-модулем и встроенными громкоговорителями.

Цена Google Jamboard ($4999 или €4647), ниже, чем у одного из ее главных конкурентов - Microsoft Surface Hub, которая продается за $8999 (€ 8365).

Jamboard выполняет 16 одновременных точек касания со сканированием / обновлением видео с частотами 120 / 60 Гц соответственно. Устройство оборудовано модулем NFC, распознаёт рукописные тексты и формы.

Пользователям предлагаются встроенные громкоговорители и микрофон, выходы HDMI 2.0, порт USB Type C, а также два порта USB 3.0. Благодаря поддержке Chromecast пользователи могут загружать контент на Jamboard прямо с расположенных рядом устройств.

Ожидается выпуск приложений для совместной работы, которые позволят синхронизировать с Jamboard смартфоны и планшеты.

Jamboard поставляется с мобильной стойкой, позволяющей перемещать устройство из одного помещения в другое.
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