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PRYSM ПРИОБРЕТАЕТ КОМПАНИЮ KAYBUS
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Prysm завершила сделку по приобретению Kaybus, поставщика облачных программных продуктов для автоматизации знаний (Knowledge Automation) класса В2В. Интеграция технологий Kaybus в Prysm Application Suite уже идет полным ходом. В Prysm говорят, что сделка принесет существенную пользу существующим пользователям: повышенной защитой, поддержкой нескольких языков, большей функциональностью поиска, а также более безопасным входом в систему.

Амит Джаин (Amit Jain), генеральный директор Prysm, комментирует: «Мы делаем всё возможное, чтобы как можно быстрее включить преимущества Kaybus в Prysm Application Suite».

«Для Prysm это стратегическое приобретение, — поясняет Айра М. Вайнштейн (Ira M. Weinstein), старший аналитик и партнер Wainhouse Research. — Среда Prysm отлично справляется с различными типами контента, и интеграция технологий Kaybus в сделает более доступным поиск нужного контента, что должно оказаться ценным для клиентов Prysm».

Все сотрудники Kaybus, работающие в калифорнийском и индийском офисах, приняты в штат Prysm.

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