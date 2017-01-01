PRYSM ПРИОБРЕТАЕТ КОМПАНИЮ KAYBUS

Prysm завершила сделку по приобретению Kaybus, поставщика облачных программных продуктов для автоматизации знаний (Knowledge Automation) класса В2В. Интеграция технологий Kaybus в Prysm Application Suite уже идет полным ходом. В Prysm говорят, что сделка принесет существенную пользу существующим пользователям: повышенной защитой, поддержкой нескольких языков, большей функциональностью поиска, а также более безопасным входом в систему.





Амит Джаин (Amit Jain), генеральный директор Prysm, комментирует: «Мы делаем всё возможное, чтобы как можно быстрее включить преимущества Kaybus в Prysm Application Suite».





«Для Prysm это стратегическое приобретение, — поясняет Айра М. Вайнштейн (Ira M. Weinstein), старший аналитик и партнер Wainhouse Research. — Среда Prysm отлично справляется с различными типами контента, и интеграция технологий Kaybus в сделает более доступным поиск нужного контента, что должно оказаться ценным для клиентов Prysm».





Все сотрудники Kaybus, работающие в калифорнийском и индийском офисах, приняты в штат Prysm.



