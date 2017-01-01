КОММУТАТОР FOR-A HVS-100 EXPRESS

Компания FOR-A расширила свою серию M/E, выпустив новый коммутатор HVS-100 Express. Новинка будет анонсирована на выставке NAB 2017 (22 - 27 апреля, Лас-Вегас, США).





Управлять коммутатором HVS-100 Express можно с помощью любого планшета, КПК или ноутбука через веб-браузер без «жесткой» панели управления.

HVS-100 Express принимает одновременно HD и SD сигналы и обеспечивает поддержку форматов 3G и 4K.

Устройство обеспечивает синхронизацию кадров на всех входах. Предусмотрено четыре полнофункциональных «движка» обработки, каждый с DVE; встроенный мультивьюер с 20-ю «раскладками» экрана, а также «движок» изменения размера, эффекты 2.5D вытеснения, эмбедированное аудио и хромакей. В видеонакопителе устройства есть функция «памяти клипов», поддерживающая воспроизведение видео или анимацию.





HVS-100 Express совместим с картами входов/выходов HVS-100TB2 Thunderbolt 2, что позволяет передавать видео по одному кабелю на другие устройства, например, генераторы символов, виртуальные студии и/или файловые накопители. Один кабель позволяет передавать сигналы по 4 HD или одной 4K (UHD) линии.





ПРИМЕНЕНИЕ : аренда и прокат, спортивные сооружения, производство видеопрограмм.



