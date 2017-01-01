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LEYARD — ЛИДЕР РЫНКА LED-ЭКРАНОВ
leyard-directlight-200.pngСогласно аналитическому отчёту «Global LED Display Market Report» компании Futuresource Consulting лидером рынка LED-экранов (общая стоимость рынка — $3,5 млрд долл. США) стала компания Leyard Group. По словам Криса Макинтайр-Брауна (Chris Mcintyre-Brown), заместителя директора Futuresource Consulting, учитывая стоимость всех активов и дочерних компаний, Leyard Group занимает 14% мирового рынка. 
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Согласно аналитическому отчёту «Global LED Display Market Report» компании Futuresource Consulting лидером рынка LED-экранов (общая стоимость рынка — $3,5 млрд долл. США) стала компания Leyard Group. По словам Криса Макинтайр-Брауна (Chris Mcintyre-Brown), заместителя директора Futuresource Consulting, учитывая стоимость всех активов и дочерних компаний, Leyard Group занимает 14% мирового рынка. 
 
В докладе подчеркивается рост Leyard в последние несколько лет. В 2014 г. Leyard находилась на четвёртом месте в списке лидеров, её доля составляла 5%. В 2015 г. компания поднялась на второе место с долей 11%.

Зак Чжан (Zach Zhang), председатель совета директоров Leyard International, комментирует: «Наша организация работает над тем, чтобы стимулировать инновации. В результате LED-экраны прямой видимости можно будет использовать шире, а мы сможем лучше поддерживать клиентов по всему миру. Мы с нетерпением ждем аналитики 2017 года с надеждой на ещё большие успехи».
 
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